Frosinone, Sammarco: "Siamo convinti di potercela fare"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara del Tardini, in zona mista, è intervenuto Paolo Sammarco. Il numero 21 dei giallazzurri ha analizzato così la gara al suo rientro in campo dopo un lungo periodo di stop iniziato proprio dalla gara del girone di andata contro i ducali.

Paolo, una giornata storta, sin dall’inizio?

“Si, è andato tutto male il parma ha meritato di vincere la partita noi non abbiamo giocato e non siamo riusciti ad esprimerci. Loro sono andati subito in vantaggio di due reti e noi non siamo stati capaci di reagire dopo lo svantaggio. Peccato perchè era una partita importante ed ora dobbiamo lavorare sodo per preparare la gara di sabato sin da lunedì.”

Il tuo rientro in campo è una nota più che positiva…

“Volevo fortemente rientrare quanto prima, era un obiettivo tornare in campo ed aiutare la squadra. Personalmente sono contento, ora sto bene e la mia condizione migliorerà giorno dopo giorno. Sono felice per essermi messo alle spalle un periodo difficile.”

La lotta per la promozione si fa più complicata visti gli altri risultati?

“Sapevamo che sarebbe stata dura fino alla fine. Siamo li in alto, stiamo perdendo della occasioni importanti nelle ultime settimane, ma noi siamo carichi e siamo sicuri che possiamo farcela. Stiamo attraversando un periodo in cui spesso ci sentiamo dire che stiamo vivendo lo stesso periodo dello scorso anno e questo ci fa male anche perchè non è così, ci sono giocatori nuovi che stanno dando una grande mano alla nostra causa.”

Sabato arriva lo Spezia, che gara ti aspetti?

“Lo Spezia è un’ottima squadra, molto giovane con un allenatore bravo, ma in casa nostra dobbiamo far valere il carattere e il nostro gioco senza pensare all’avversario che abbiamo di fronte.”