Il Frosinone continua la sua caccia a una punta e dopo averci provato senza fortuna con Moncini, Donnarumma e Moreo ci prova per Massimo Coda del Benevento. Il club sannita infatti non avrebbe intenzione di perdere il giocatore a parametro zero, Coda è in scadenza e non rinnoverà, e per questo è disposto a cederlo in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero i ciociari ci stanno provando, ma dovranno vedersela con il Monza che avrebbe già un accordo sulla parola con il Monza di Berlusconi per la prossima estate, quando i brianzoli saranno in Serie B. L’alternativa resta sempre Matteo Ardemagni dell’Ascoli con cui c’è stato un rallentamento, ma la trattativa non è ancora saltata definitivamente.