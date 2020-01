© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone guarda con grande interesse in casa Brescia per rinforzare il proprio reparto offensivo con due pedine di qualità ed esperienza in cadetteria. Si tratta, come riporta Tuttofrosinone.com, del trequartista Leonardo Morosini e del centravanti Alfredo Donnarumma, entrambi in uscita dal club bresciano.