Frosinone-Spezia, finale playoff, atto primo con l'ombra del Covid-19

Frosinone e Spezia si sfidano per un posto nella prossima Serie A. Dopo Benevento e Crotone una tra le due formazioni completerà il roster della massima serie nella stagione 2020-2021. La finale dei playoff si gioca domenica 16 (a Frosinone) e giovedì 20 (a La Spezia) con inizio alle 21.15. In finale in caso di parità di gol e punti non sono previsti i tempi supplementari. Se si dovesse verificare tale eventualità sarà promosso lo Spezia, meglio piazzato in classifica. Il Frosinone, dunque, dovrà fare la partita soprattutto in casa. C'è l'ombra del Covid-19 dopo che c'è stato un caso di positività tra i membri dello staff. Lo Spezia può giocare con la mente più libera e dopo il successo in rimonta sul Chievo può davvero sognare l'approdo in A. Tra B e C ci sono otto precedenti, cinque vittorie per il Frosinone, tre pareggi e nessuna vittoria per lo Spezia. L'ultimo precede ha visto i laziali vincere per 2-1 con le reti di Salvi e Paganini. L'arbitro sarà Fourneau della sezione di Roma.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squadra di Nesta arriva alla sfida in isolamento in un albergo fuori città. I calciatori hanno proseguito gli allenamenti e hanno effettuato i tamponi di controllo. Sarà 3-5-2 per il Frosinone con Dionisi e Novakovich coppia d'attacco. Squalificato Haas, diffidati Dionisi, Brighenti e Ciano.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo aver eliminato il Chievo, i liguri di Italiano sognano e basteranno due pareggi per andare in A. Sarà 4-3-3 per i bianconeri con Nzola, Galabinov e Gyasi a formare il tridente offensivo. Diffidati Bartolomei, Ferrer, Ragusa, Vignali, Maggiore e Mora.