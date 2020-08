Frosinone-Spezia, le formazioni: Nesta schiera Novakovich, Italiano punta su Galabinov

vedi letture

Ultimo atto dei playoff di Serie B. Fra quattro giorni sapremo chi fra Frosinone e Spezia verrà promosso in Serie A. Questa sera il match di andata della finale allo "Stirpe" con calcio d'inizio alle ore 21.15. Alessandro Nesta conferma il 3-5-2 con Novakovich e Dionisi in attacco con Paganini e Salvi sulle fasce laterali. In cabina di regia spazio a Rohden con Gori e Maiello ad agire ai lati mentre in difesa davanti a Bardi c’è il trio formato da Brighenti, Ariaudo e Krajnc. Risponde Vincenzo Italiano con lo stesso undici di partenza della gara interna contro il Chievo. Scuffet fra i pali, Ferrer e Vitale sulle corsie laterali mentre il pacchetto arretrato è completato da Terzi ed Erlic. A centrocampo c’è Matteo Ricci con Bartolomei e Maggiore ai lati mentre il tridente offensivo è formato da Nzola, Galabinov e Gyasi.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Birghenti, Ariaudo Krajnc; Paganini, Gori, Rohden, Maiello, Salvi; Dionisi, Novakovich. Allenatore: Alessandro Nesta.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.