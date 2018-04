Frosinone, squadra in ritiro dopo il ko di Parma: può parlare solo Longo

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone va in ritiro. Con un comunicato ufficiale infatti il club ha spiegato una situazione difficile dopo il ko di Parma: "La Società giallazzurra, in considerazione del fatto che il campionato sta entrando nella sua fase più delicata ed in vista delle prossime tre gare fondamentali, ha deciso di portare la squadra in ritiro. Sarà l’occasione per serrare le fila e ritrovare lo smalto necessario per affrontare queste sfide decisive. L’unico tesserato che potrà parlare sarà il tecnico Moreno Longo e solo nelle conferenze stampa pre e post-gara, fino a decisione differente da parte della Società".