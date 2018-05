© foto di Federico Gaetano

A margine della sfida tra Salernitana e Palermo, il tecnico rosanero Roberto Stellone è intervenuto in sala stampa: “Abbiamo giocato bene e creato tanto rischiando pochissimo. Sono contento per la vittoria e per la prestazione anche se dispiace non essere riusciti nel miracolo della promozione diretta. Nelle mie quattro partite abbiamo raccolto otto punti lasciando qualcosa con Bari e Cesena. Ora servirà tutto, sarà fondamentale l’aspetto atletico. Dal punto di vista degli infortuni non arriviamo benissimo a questi play-off ma nei prossimi giorni proveremo a recuperare un paio di giocatori. Chochev? Ha avuto una distorsione, vedremo nei prossimi giorni. Sono fiducioso a fronte della prestazione. La Salernitana ha disputato un campionato di alti e bassi conquistando però una salvezza tranquilla, si è ripresa bene dopo un momento di difficoltà iniziale. Io vicino alla panchina granata? Sono stato accostato a molte panchine…”.