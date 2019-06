Frosinone, Stirpe: "Entro il 19 giugno l'allenatore". Nesta favorito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato oggi durante un evento a Veroli del prossimo allenatore del club ciociaro: “Ho pregato i miei collaboratori di procedere don cautela. Nel senso di non farsi prendere la mano dall'ansia della prestazione ma di riflettere bene e soprattutto provare a individuare un profilo che sia coutente con quelli che sono i programmi del Frosinone e l’identità del Frosinone. In pratica l’allenatore che verrà deve amare il Frosinone, non i soldi del Frosinone. Questa è una cosa importante. Entro il 19 di giugno annunceremo il nuovo allenatore. Poi insieme con lui andremo a programmare il mercato”, riporta Gianlucadimarzio.com.

Nesta in pole - Sempre secondo il portale online, lunedì il Frosinone sceglierà la prossima guida tecnica tra Fabio Grosso e Alessandro Nesta, con quest’ultimo favorito. Nelle prossime ore andrà in scena un incontro con l’ex tecnico del Perugia per limare gli ultimi dettagli. Lunedì il presidente stirpe incontrerà anche il ds Ernesto Salvini per organizzare le prossime mosse sul mercato.