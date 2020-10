Frosinone, Stirpe: "Lo scorso anno 5 milioni di saldo negativo a causa del Covid-19"

Intervistato da Il Messaggero il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato della nomina di Angelozzi, arrivata nei giorni scorsi, e del futuro del duo Salvini-Frara che finora ha portato avanti il mercato dei gialloazzurri: “Con gli arrivi di Angelozzi e Velletri abbiamo cercato di rendere ancora più solida la società in previsione di un’ulteriore crescita. Salvini e Frara hanno il contratto in scadenza a giugno 2021. Il rapporto di collaborazione con il Frosinone, è un discorso che dovranno affrontare con Angelozzi e sarà quest'ultimo a deciderne i ruoli. - continua Stirpe parlando poi della crisi provocata dal Covid – I problemi non sono solo legati al numero di tamponi da fare, ma da tante altre misure anti contagio di cui i club devono farsi carico. Mi riferisco alla riduzione dei ricavi per il calo del numero degli sponsor, dei mancati introiti dalla vendita dei biglietti al botteghino e dalla sottoscrizione degli abbonamenti. Lo scorso anno per esempio noi abbiamo avuto un saldo negativo di 5 milioni di euro”.