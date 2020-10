Frosinone, Stirpe: "Nessun rimpianto di mercato. Nesta? Mai stato un rischio esonero"

Dopo la fine del mercato estivo Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha fatto il punto sulle operazioni e sull'attualità del club ciociaro in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone: "Non abbiamo nessun tipo di rimpianti anche se naturalmente si può sempre fare meglio - spiega -. Abbiamo potuto fare quello che siamo stati capaci di fare. Volevamo numericamente una rosa di 25-26 calciatori, ora ne abbiamo 28 ma ci sono tre infortunati di lungo corso. Da questo punto di vista siamo dunque apposto, per il resto sarà il campo a parlare e giudicare quanto fatto.

Sull'addio a parametro zero di Paganini, poi, Stirpe ha spiegato: "Lo abbiamo perso perché non ha voluto accettare il contratto che gli è stato proposto secondo i nostri parametri. Non li ha ritenuti soddisfacenti e ha deciso di abbandonare la società. E' stata una decisione unilaterale che non abbiamo condiviso ma abbiamo comunque accettato. Non si tratta di un'organizzazione societaria, a volte bisognerebbe porre le stesse domande ai calciatori per comprendere le loro scelte. Ha voluto seguire una strada che lo ha porto lontano da Frosinone e solo il tempo dirà chi avrà avuto ragione".

Il numero uno del Frosinone poi ha voluto rispondere alle voci di un rischio esonero di Alessandro Nesta: "Non c'è mai stato un rischio esonero anche perché aver significato di aver avuto riserve mentali in precedenza. Se uno si pone queste idee alla prima giornata vuol dire che erano pregresse e si attendeva solo il pretesto per metterle in atto. Con Nesta abbiamo firmato un contratto di due anni, nel primo anno ci sono stati problemi di continuità di rendimento e solo questo non ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo massimo della stagione dopo che l'obiettivo stagionale era stato preso per il rotto della cuffia. Per un gol non è stato raggiunto l'obiettivo massimo. La dirigenza del Frosinone non si è mai posta questo tipo di problematiche".