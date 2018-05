Frosinone, Stirpe: "Per noi la Serie A non è un obbligo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le colonne de Il Messaggero, il patron del Frosinone Maurizio Stirpe ha commentato le ambizioni della sua squadra in ottica promozione. Ecco il suo pensiero: "Quando dico che per il Frosinone non è un obbligo andare in Serie A, non lo dico perché non voglio andarci, anche perché gli introiti aumenterebbero. Una promozione vale circa 30 milioni di euro. Il mio, è un messaggio rivolto sia alla squadra che all'ambiente per non caricarli di eccessiva pressione. L’ho sempre detto, l’obiettivo per il Frosinone è stare tra le prime della Serie B e cercare i fare l’ulteriore salto di qualità.Ciò non toglie che, dopo aver realizzato uno stadio del genere, l’asticella delle ambizioni si sia ovviamente alzata. Fin quando ci sarà la possibilità di raggiungere l’obiettivo dovremo provare a raggiungerlo con ogni mezzo. Tutte le componenti, stampa e tifosi, dovranno remare nella stessa direzione. E se intendiamo ancora investire nelle infrastrutture, come appunto la strada dei tifosi, è ovvio che l’obiettivo è quello di raggiungere il massimo possibile".