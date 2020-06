Frosinone, Stirpe: "Positivi nascosti? Saremmo di fronte ad una banda di delinquenti"

In merito alle presunte voci di club professionistici intenti a non dichiarare la positività di alcuni loro tesserati per non incorrere nella quarantena obbligatoria, si è espresso il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe attraverso le frequenze di Radio Punto Nuovo (clicca qui per il suo intervento integrale): "Se qualche società nascondesse qualche positivo per buttarlo in mezzo nel momento preferito, ci troviamo con una banda di delinquenti. A questo punto non possono nulla Malagò o Gravina, si parla di magistratura".