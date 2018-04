Frosinone, Stirpe presenta il nuovo logo: "Decisione non facile"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa quest'oggi a Frosinone con il presidente Maurizio Stirpe che ha presentato il restyling del logo del club ciociaro realizzato in collaborazione con L'Accademia delle Belle Arti. Sul profilo Twitter del club è presente anche l'immagine dello stemma in questione:

📻 Ascolta il podcast della conferenza stampa sul restyling del logo in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti

➡️ https://t.co/rXg98kPMQk pic.twitter.com/CDMjeNeyLK — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) 26 aprile 2018

"La sostituzione del marchio non è scontata e facile - ha detto Stirpe in conferenza stampa (fonte TuttoFrosinone.com -), ci sono tanti aspetti che devono essere semplificati. Se ci sarà il nuovo logo sarà quello che oggi ha vinto il concorso. Chiederemo un aiuto importante all'Accademia per la realizzazione del nuovo museo. Questo è solo l'inizio di una grande collaborazione. Vogliamo ricorrere sempre di più ai nostri giovani".