Frosinone, Stirpe: "Ripartire ad agosto è possibile, ma solo in armonia con le altre leghe"

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe parlando a La Gazzetta dello Sport della possibile ripartenza del campionato di Serie B tornando a proporre tre ipotesi per concludere questa stagione e iniziare la prossima: “Ci sono tre possibilità: maggio, settembre o il 2021. Dipende dalle condizioni di sicurezza, ma il merito sportivo dovrà prevalere. L’ipotesi di ripartire ad agosto potrebbe non essere male, anche se diversa dalla A che deve finire prima. Però ci deve essere sovrapposizione tra i campionati, non ci deve essere troppa diversità nei tempi. - continua Stirpe – Serve armonia fra le leghe e con le federazioni estere perché se ognuno fa come gli pare come faranno i campionati a ricongiungersi?”.