Frosinone, Stirpe: "Se non si riparte accetterò le decisioni ma in A devono andare in tre"

vedi letture

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ai microfoni del Corriere di Roma, ha parlato di come potrebbero finire i campionati qualora non si dovesse riprendere a giocare: "Mi va bene qualsiasi soluzione, a patto che non sia pasticciata. Vogliono cancellarli e tornare all’inizio della stagione? Lo accetto. Pensano di cristallizzare e dare valore a queste classifiche? Dico sì, basta che si tratti tutti allo stesso modo. Se però mi dicono che dalla B alla A salgono due squadre anziché tre come previsto perché non si possono giocare i playoff, allora non ci sto. Tra l’altro quella dei playoff è una modalità per stabilire la terza promozione che la Federcalcio concede in deroga ogni anno alla serie B. Le squadre che vanno in A, insomma, devono essere tre. Altrimenti è la soluzione pasticciata che dicevo e io mi rivolgo all’autorità giudiziaria per tutelare i diritti del Frosinone".