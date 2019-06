Frosinone, summit in società: in arrivo il nuovo tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Summit in casa Frosinone, con i canarini alla ricerca del nuovo tecnico. Il presidente Maurizio Stirpe, riporta Ciociaria Oggi, ha avuto una riunione ieri pomeriggio con in suoi collaboratori. Un incontro necessario per fare il punto soprattutto dopo gli incontro di lunedì avuti con Iachini e Grosso.

Fumata grigia per Iachini

Il tecnico avrebbe avanzato la richiesta di una squadra in grado per lottare per la serie A, il presidente si sarebbe riservato ogni decisione. Intanto sia Nesta che Grosso avrebbero già detto sì ai ciociari.