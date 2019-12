© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Przemyslaw Szyminski, difensore del Frosinone, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal match con il Parma: "Siamo in un buon periodo di forma, stiamo facendo bene rispetto ad inizio stagione. Se passiamo c'è la Roma? Sì, sarebbe bello, ma noi siamo concentrati sul fare bene in questa partita e in campionato".