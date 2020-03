Frosinone, Tabanelli e Ardemagni verso il recupero: parte di allenamento col gruppo

Come riferiscono i canali ufficiali del club, in casa Frosinone sta proseguendo la preparazione in vista del match di sabato contro la Cremonese. Con delle buone notizie per mister Nesta: il centrocampista Andrea Tabanelli e l'attaccante Matteo Ardemagni, infatti, hanno svolto una parte di allenamento con i compagni, intanto che Mirko Gori era invece impegnato in un lavoro differenziato. Solo terapie per Camillo Ciano.