Frosinone, tamponi negativi. Domani verranno effettuati nuovi esami

Buone notizie per il Frosinone. La compagine guidata da mister Nesta, come riportato dall'edizione odierna di Ciociaria Oggi, ha ricevuto gli esiti dei tamponi: tutto negativo, domani verranno effettuati nuovi esami. La squadra nel frattempo tornerà in campo: manca soltanto il via libera, ma a breve i giallazzurri torneranno ad allenarsi in gruppo.