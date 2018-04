Frosinone, tegola Ciofani: lesione al bicipite femorale, 2 mesi di stop

© foto di Federico Gaetano

Nella tarda mattinata di oggi Daniel Ciofani si è recato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio muscolare riportato nella sfida di giovedì scorso contro il Venezia. L’attaccante giallazzurro ha riportato una distrazione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra, i tempi di recupero sono stimati in due mesi.