Frosinone, tegola Gori: operazione alla spalle e 2-3 mesi di stop

Subito una tegola in casa Frosinone in vista dell’avvio della stagione. Il centrocampista Mirko Gori, fresco di rinnovo fino al 2024, nella giornata di domani si opererà alla spalla sinistra a Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che per il giocatore si tratta del secondo intervento in due anni e che i tempi di recupero sono stimati in due-tre mesi.