Frosinone, Terranova in lacrime a Kragl: "Cosa ci fate con questo punto?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone non è riuscito a conquistare la promozione diretta in Serie A, a causa del 2-2 interno contro il Foggia. Intanto Tuttofrosinone.com riporta alcune parole di Emanuele Terranova, calciatore dei ciociari, che ha fine gara ha detto al foggiano Oliver Kragl: “Cosa ve ne fate di questo punto?". Così l'ex Sassuolo ha esternato, al suo ex compagno proprio in Ciociaria, tutto il proprio dispiacere e la frustrazione per il mancato raggiungimento del traguardo della Serie A.