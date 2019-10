Frosinone-Trapani: quella voglia di uscire dalle ultime posizioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre punti importanti come l’ossigeno. Da una parte per l’ambizione di rientrare nelle prime posizioni, dall’altra per abbandonare in fretta l’ultimo posto in classifica. Ecco qui l’essenza di Frosinone-Trapani, che si giocherà questa sera allo stadio Benito Stirpe (fischio d’inizio alle 21, diretta testuale su Tuttomercatoweb). La squadra di casa sta lievemente rialzando la testa, dato che arriva al match da quattro risultati utili di fila con tre pareggi e un successo anche se le ambizioni di inizio stagione sono quelle di affrontare un torneo di vertice. Il Trapani, a differenza del Frosinone, punta a restare nella categoria cadetta e ha portato a casa punti in quattro delle ultime cinque partite: sono sei quelli conquistati dai siciliani, di cui due arrivati dai pareggi con Virtus Entella ed Empoli. La partita di oggi vuole sembrare una scossa al campionato: Nei sette precedenti tra le due realtà (sei match di campionato, uno in Coppa Italia) sono quattro le vittorie del Frosinone, due quelle trapanesi e un pareggio.

COME CI ARRIVA IL FROSINONE: Il pareggio esterno contro la Cremonese (1-1) non ha allontanato la formazione ciociara dalle posizioni basse della classifica. La squadra guidata da Alessandro Nesta potrebbe optare per un 3-5-2, con il rientro di Luca Paganini dopo essere stato costretto a saltare tre giornate a causa della squalifica. Coppia d’attacco formata da Ciano e Novakovich, Ariaudo a centrocampo.



COME CI ARRIVA IL TRAPANI: la formazione di mister Baldini torna in campo a distanza di quattro giorni dal 2-2 interno rimediato contro l’Empoli al Provinciale. Formazione granata che riabbraccia Corapi, che rientra tra i convocati mentre restano out Martina e gli attaccanti Ferretti ed Evacuo. Le assenze non fermano mister Baldini, che potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Taugordeau a centrocampo e Tulli, Pettinari e Nzola in attacco.