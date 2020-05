Frosinone, Tribuzzi: "Avellino anno importante per me. Tornare? Perché no"

"Non mi aspettavo di disputare un campionato del genere, ho segnato 12 gol. Mi sentivo di fare bene, ma non così bene", parola di Alessio Tribuzzi, ora tra le fila del Frosinone, ma con un passato recente nell'Avellino. Che, come riferisce tuttoavellino.it, è stato definito dall'attaccante il un trampolino di lancio per la sua carriera.

A PrimaTivvù, infatti, l'attaccante ha ripercorso l'anno vissuto in Irpinia, concludendo poi: "Con Musa avevo e ho un ottimo rapporto. L'abbiamo sempre visto al campo, trattava tutti alla stessa maniera. Per me è una bella persona, si è dimostrato, nonostante la giovane età e le critiche, di essere un buon direttore sportivo. Ha vinto un campionato e che gli vuoi dire? Non mi aspettavo che continuasse a ricevere critiche anche quest'anno. Seguo ancora l'Avellino, lì ci sono persone a cui voglio bene, che sento spesso e ogni tanto mi capita di vedere alcune partite. Mi fa piacere vedere l'Avellino che vince. Sono pure contento perché all'inizio si era creata una situazione societaria difficile e ora si è risolta. Sono stato benissimo. Tornare? Perché no".