Frosinone, Tribuzzi ci crede: "Pensiamo solo a giovedì, possiamo ribaltare la gara di andata"

Una gara nuovamente da recuperare, come è stato per quella contro il Pordenone. Perché nella finale di andata dei playoff di B, il Frosinone è caduto per mano dello Spezia, ma ha ancora una cartuccia da sparare per poter centrare la promozione in A.

Di questo, e del match, come riferisce tuttofrosinone.com, ne ha parlato in mixed zone Alessio Tribuzzi: "Siamo partiti un po' cosi e cosi, i primi 20 minuti dovevamo prendere le misute ma poi ci siamo messi bene in campo. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo provato a pareggiarla ma siamo stati sfortunati ma anche bravi a non prendere il secondo. Per me abbiamo fatto una buona gara. A livello personale ho cercato di fare quello che mi ha chiesto il mister ovvero di stare sul loro mediano e poi in fase offensiva di allargarmi puntare l'uomo e cercare di creare la superiorità. Sono a disposizione, vediamo".

Prosegue poi con una nota alla finale di ritorno: "Bisogna crederci perché abbiamo dimostrato già con il Pordenone che possiamo ribaltare qualsiasi risultato. Siamo una squadra forte, giovedi ce la giocheremo. Siamo stati sfortunati in diverse occasioni: sul mio tiro e anche Paganini nel finale poteva pareggiare. Ora dobbiamo pensare solo a giovedi perché possiamo ribaltarla".