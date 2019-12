© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Marcello Trotta potrebbe essere lontano da Frosinone. Il calciatore classe ‘92, zero gol in dieci presenze coi gialloblù, sarebbe infatti finito nel mirino del Pisa. Un timido interessamento al momento, come scrive Il Messaggero, che però potrebbe prendere piede nei prossimi giorni. Per sostituirlo il club ciociaro starebbe pensando di nuovo a Gabriele Moncini della SPAL, cercato senza fortuna la scorsa estate. L’alternativa sarebbe il gettonatissimo Alfredo Donnarumma del Brescia.