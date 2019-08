Frosinone, trovato l'accordo con Ciano. Firmerà fino al 2024

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura in gialloazzurro di Camillo Ciano continuerà fino al 2024. L'attaccante classe '90 ha infatti trovato l'accordo con il Frosinone per il rinnovo di contratto dopo essere stato a un passo dall'addio destinazione Hellas Verona. Il presidente Stirpe ha però convinto il calciatore a restare e andare alla caccia di un'altra promozione in Serie A nella piazza ciociara dopo quella conquistata nel 2017/18. Lo riferisce Sky Sport.