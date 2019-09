Frosinone, un'estate molto intensa per il mercato giovanile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine di un calciomercato abbastanza laborioso per la prima squadra, il Frosinone ha setacciato il territorio romano - con una sortita in Liguria - alla ricerca di giovani talenti per il proprio vivaio. Ben quattordici i calciatori messi sotto contratto, qui suddivisi per anno di nascita, con l'aggiunta del titolo del trasferimento e la società di provenienza:

2001

Mattia Tonetto, terzino sinistro, definitivo dalla Lupa Roma

2002

Giulio Di Razza, terzino sinistro, temporaneo dal Genoa

Andrea Trovato, portiere, definitivo dalla Roma

Lorenzo Vecchi, terzino sinistro, definitivo dalla Lazio

2003

Giulio Cataldi, attaccante, definitivo dal Savio

Federico Conti, difensore, definitivo dal Savio

Andrea Peres, centrocampista, temporaneo dal Trastevere

2004

Gabriele Calvani, difensore centrale, temporaneo dall'Urbetevere

Lorenzo Cialone, difensore, riscattato dal Savio

Nicolò Falcone, terzino destro, temporaneo dall'Urbetevere

Flavio Marasca, portiere, definitivo dal Savio

Pietro Pera, centrocampista, temporaneo dalla Lodigiani

Federico Recchiuti, centrocampista, riscattato dalla Tor Tre Teste

2005

Francesco Bonomo, difensore, temporaneo dal Savio