Frosinone, Verde piace a Viterbese e Cavese. Ma dovrebbe restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Tuttofrosinone.com il giovane difensore Francesco Verde, classe 2000, sarebbe finito nel mirino di due club di Serie C come Viterbese e Cavese che lo vorrebbero in prestito. Sembra però difficile che il calciatore ciociaro lasci il Frosinone in questa finestra di mercato visto che Verde, oltre a essere il capitano della Primavera, è spesso aggregato alla prima squadra allenata da Nesta.