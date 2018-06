Frosinone, verso la finale: non si allenano Paganini, Ariaudo e Brighenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per il Frosinone che ha ripreso subito la preparazione in vista della gara di mercoledì a Palermo. Chi è sceso in campo ieri contro il Cittadella ha svolto una lavoro di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Non hanno preso parte alla seduta Brighenti, Paganini e Ariaudo mentre Daniel Ciofani ha lavorato a parte. Domani la squadra partirà per la Sicilia, nel pomeriggio si terrà la seduta di rifinitura.