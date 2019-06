© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizierà con le cessioni il rinnovamento del Frosinone di Alessandro Nesta. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club ciociaro cederà in questi giorni Camillo Ciano, Luca Paganini e Raman Chibsah, mentre Cristian Molinaro andrà via in scadenza di contratto.