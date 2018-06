Frosinone, Vigorito: "Finale meritata, col Palermo col coltello fra i denti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Frosinone Mauro Vigorito dopo la qualificazione alla finale dei play off di Serie B ha parlato in mixed zone: “Sapevamo che sarebbero state due partite difficilissime, il nostro obiettivo era quello di arrivare in finale e l'abbiamo meritato. Palermo? Lo affronteremo col coltello fra i denti, i play off sono un torneo a parte dove la determinazione farà la differenza. - continua Vigorito come riporta Tuttofrosinone.it - Loro hanno tenuto l'organico della Serie A, erano costruiti per stravincere il campionato, noi andremo per giocarci le nostre possibilità fino in fondo. Quanto potrà contare fare la seconda in casa? Il nostro stadio deve essere il nostro fortino. Alcune volta la stanchezza ti annebbia la vista, e il pubblico può darti qualcosa in più, sarà importantissimo."