Frosinone, Vigorito: "Usciamo a testa alta, fatta una grande gara"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Frosinone Mauro Vigorito ha commentato così la sconfitta del 'Barbera': "Usciamo a testa alta, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo subito gol in una fase delicata della gara perché eravamo appena scesi in campo dopo l'intervallo, dopo abbiamo avuto l'opportunità di pareggiare. Siamo comunque soddisfatti della prestazione - riporta Tuttofrosinone.com -. Siamo venuti a Palermo per giocare una partita importante contro una squadra importante, abbiamo dimostrato che ci siamo e che lotteremo fino alla fine".