Frosinone, Zampano e Citro finiscono nel mirino del Pescara di Oddo

Francesco Zampano e Nicola Citro potrebbero lasciare in questa finestra di mercato il Frosinone e trasferirsi sulle sponde dell’Adriatico. I due calciatori, in scadenza nel 2021, sono infatti finiti nel mirino del Pescara di Massimo Oddo che ha già allenato il primo nella sua precedente esperienza in biancoazzurro quando conquistò la promozione in Serie A. Lo rivela Il Messaggero.