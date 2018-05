Frosinone-Zappino: il matrimonio può continuare

© foto di Federico Gaetano

Il matrimonio fra Massimo Zappino e il Frosinone (2004-07 e poi dal 2012 a oggi) potrebbe continuare ancora per un anno nonostante l'età non più verdissima dell'italo-brasiliano che fra un mese spegnerà 37 candeline. Come riferito da Tuttofrosinone.com in caso di promozione in Serie A, davvero a un passo, la società ciociara potrebbe presentare al portiere un'offerta per il rinnovo di un altro anno. Zappino potrebbe così continuare la sua scalata nella classifica dei più presenti di sempre con la maglia gialloazzurra che lo vede al momento al nono posto.