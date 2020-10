Furlan: "Empoli una seconda casa, felice di tornare. Brignoli? Avrò tanto da imparare"

Presentazione alla stampa per Jacopo Furlan, portiere arrivato ad Empoli dopo l'esperienza al Catania. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Di nuovo ad Empoli dopo 8 anni? Ho fatto un bel giro prima di tornare ma sono felice di essere qua. Ringrazio al club di avermi dato la possibilità di tornare in azzurro, che per me è una seconda casa. Il mio obiettivo è sempre stata la Serie B e raggiungerla qui ad Empoli non è certo una piazza qualsiasi. Una volta ricevuta la chiamata è stata una scelta naturale.

Che portiere sono oggi rispetto ad otto anni fa? Ora sono un giocatore, allora solo un ragazzo. E' difficile fare un paragone. Ho vissuto esperienze importanti in C e una piccola parentesi sfortunata a Bari. Credo di essermi meritato comunque la mia chance in B sul campo. Mi giocherò le mie carte consapevole che davanti ho un compagno come Brignoli fra i più completi della categoria. Avrò da imparare da un giocatore come lui e per me questo è un fattore importante. Dopo tanti anni torno a fare il secondo, ma non è un problema. Sono felice di potermi confrontare con questa nuova avventura".