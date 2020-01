Galano leader del Pescara. "Zauri paga ma la colpa è solo nostra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono parole da leader quelle che Cristian Galano, attaccante del Pescara e vice capocannoniere della Serie B, ha rilasciato ieri per commentare il cambio di guida tecnica avvenuto nelle scorse ore, con l'addio di Luciano Zauri e l'arrivo di Nicola Legrottaglie. "Quando va via un allenatore dispiace a tutti - si legge sulle pagine de Il Messaggero nella sua edizione dedicata all'Abruzzo -. Ora dobbiamo dare una scossa. In questo momento siamo troppo molli quando entriamo in campo e non va bene. Paga sempre l'allenatore, ma in campo andiamo noi e la responsabilità è nostra. Nelle ultime partite l'approccio è stato sempre sbagliato, abbiamo sempre subito l'avversario. E adesso da Pordenone questo deve cambiare. Ci tengo a ringraziare il mister per quello che ha fatto per me. Ha pagato lui per tutti e ci dispiace. Ma quando abbiamo vinto contro il Benevento o contro il Pisa, c'era Zauri in panchina. Io decisivo in zona gol? Per me conta solo che la squadra vinca e faccia più punti possibili. I miei gol devono servire a raggiungere l'obiettivo del gruppo. Abbiamo ancora tante partite davanti e speriamo di portare a casa qualcosa di buono. Legrottaglie? Lo conosco da poco personalmente, anche se a Bari nelle giovanili lo vedevo lavorare con la prima squadra. Ci sta dando intensità negli allenamenti, e al momento abbiamo bisogno anche di questo".