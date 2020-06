Gallo: "Voglio portare la Reggina in A, è una questione personale. Poi il mio compito sarà finito"

Il patron della Reggina Luca Gallo dopo la promozione in Serie B guarda già avanti e punta alla massima serie prima di passare la mano ad altri: “Voglio riportare la Reggina in Serie A, è una questione personale che, al momento, non voglio rendere pubblica. Ad obiettivo raggiunto spiegherò ogni cosa. Una volta conquistata la massima serie il mio compito sarà finito. - spiega Gallo al Corriere dello Sport - Futuro? Come si fa a non confermare Toscano. Grande uomo ed ottimo tecnico. È tutto suo il merito se la Reggina ha giocato bene”.