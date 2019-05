Garritano: "A Cosenza l'esperienza più sentita della mia carriera"

© foto di Andrea Rosito

Finito il prestito al Cosenza, dove ha collezionato 26 presenze impreziosite da tre reti, il centrocampista Luca Garritano si appresta a tornare al ChievoVerona proprietario del suo cartellino. Prima però, attraverso i propri profili social, ha voluto salutare la piazza calabrese ringraziandola per quanto gli ha dato in quest’ultimo anno: “Un altro anno si è concluso credo che sia stata l’esperienza che più ho sentito nella mia seppur breve carriera, non mi rimprovero nulla ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia che tifo fin da quando sono nato. Tutti noi abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale per questa città. Grazie a tutti, a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha criticato!”.