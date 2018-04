Gavorrano, Vetrini sul deferimento: "Non arriveranno penalità"

© foto di Francesco Scarpetti

Il direttore generale del Gavorrano Filippo Vetrini ha parlato ai microfoni di TuttoC.com del deferimento arrivato quest'oggi da parte della Procura Federale: “Il discorso è molto semplice, c'è stato un errore interpretativo senza volontà di dolo da parte della società esterna di revisione cui il nostro amministratore aveva consegnato il tutto, a seguito del cambiamento della legge federale che, seppur differentemente alle norme fiscali, ha introdotto una scadenza il 16 marzo. Entro quella data dovevamo pagare gli stipendi di gennaio e febbraio con relativi contributi, anche se la legge dello stato prevedere che siano pagate entro il 16 aprile. Il nostro amministratore ha come sempre consegnato il tutto alla società esterna prima citata, che seguito questa seconda linea, non conoscendo la normativa federale ma solo quella fiscale, e ha pagato i 172mila euro relativi agli stipendi e ai contributi di gennaio e agli stipendi di febbraio, non versando i 6mila euro di ritenute Irpef, nonostante i nostri conti fossero capienti. Si capisce da subito che l'errore è stato davvero interpretativo, considerando la cifra versata e quella mancante. - conclude Vetrini - L'avvocato Grassani, nostro legale, ha già tutto in mano, e si, siamo assolutamente super tranquilli. Per togliere subito lo zuccherino di bocca a chi festeggia una penalizzazione, comunico che questa non arriverà”.