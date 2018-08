Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia tridente top. Lecce forte in difesa"

"Foggia cala un tridente top. Il Lecce più forte in difesa", scrive questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno. Le pugliesi chiudono una soddisfacente sessione di mercato. Ora, come sempre, la parola passerà al campo per i verdetti. Grassadonia gongola: Galano-Iemmello-Mazzeo. Meccariello e Venuti nel salento.