Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Bari chiede strada, Parma è un bivio"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Il Bari chiede strada, Parma è un bivio", titola così La Gazzetta del Mezzogiorno nelle sue pagine interne. In Emilia va in scena il penultimo atto della regular season. Nell'alta classifica giochi ancora apertissimi. Tante assenze per la squadra di D'Aversa, mentre Grosso recupera Marrone, Henderson e Nenè.