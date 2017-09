Gazzetta del Mezzogiorno: "Rivoluzione Bari. Grosso ha due squadre"

© foto di Giacomo Morini

"Rivoluzione Bari. Grosso ha due squadre", si legge questa mattina sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno. Quindi acquisti, diciassette cessioni. Il mercato dei biancorossi si è dipanato in oltre trenta operazioni. Resta in piedi il "caso" Vergara: l'affare sembra destinato a saltare, a meno che il Milan non presenti ricorso.