Gazzetta dello Sport: “Parma-Bari, tocca agli eredi di Cassano”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio alla super sfida fra Parma e Bari, che potrebbe valere un pezzo di promozione diretta in Serie A, e ai due talenti che potrebbero accenderla nelle pagine sportive de La Gazzetta dello Sport. “È un Parma-Bari di talento. Tocca agli eredi di Cassano” è infatti il titolo del quotidiano sportivo che continua: “Sabato al Tardini sfida play off. Ciciretti e Andreada in pole per far rivivere i colpi di FantAntonio”.