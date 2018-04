Gazzetta di Parma: "C'è il Cittadella, vietato rallentare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"C'è il Cittadella, Parma non rallentare", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dei Parma. Crociati lanciati da sei vittorie nelle ultime sette gare, ma i veneti hanno il primato dei successi in trasferta. Ancora tante assenze per D'Aversa.