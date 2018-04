Gazzetta di Parma: "Crociati bloccati dal Cittadella"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Crociati bloccati dal Cittadella", scrive La Gazzetta di Parma in prima pagina. Dopo quattro vittorie consecutive, il Parma rallenta la sua corsa e raccoglie solo un pareggio contro il Cittadella. La squadra di D'Aversa non è riuscita a trovare la via del gol, contro in Cittadella estremamente determinato.