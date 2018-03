Gazzetta di Parma: "Missione playoff" per i ducali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Missionbe playoff" è il titolo che la Gazzetta di Parma ha scelto per raccontare la vigilia del match fra la formazione di Roberto D'Aversa e l'Avellino. Mentre i ducali si apprestano a giocare in Irpinia il quotidiano propone un'analisi dei numeri casalinghi di Lucarelli e soci. "Il Tardini - si legge - deve trasformarsi in un fortino inespugnabile. 'Compattezza": questa deve essere la parola d'ordine da qui alla fine della stagione regolare, per tentare la scalata decisiva".