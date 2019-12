© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messa alle spalle la gara di campionato contro la Salernitana, l'Ascoli si prepara per il match di Coppa Italia contro il Genoa, in programma domani alle 18:00 al "Luigi Ferraris".

Torna a disposizione di mister Zanetti Ninkovic, indisponibile a Salerno per squalifica, e al gruppo si è aggiunto il centrocampista della Primavera Scorza, che indosserà la maglia numero 13; out, invece, Piccinocchi e Pucino.

Di seguito i convocati:

PORTIERI: Lanni, Leali, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, D'Elia, Ferigra, Gravillon, Laverone, Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Scorza, Troiano

ATTACCANTI: Ardemagni, Beretta, Chajia, Da Cruz, Ninkovic, Rosseti, Scamacca.