Genoa, Sanabria: "Al Betis giocavo, ma l'ambiente non era più ideale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Sanabria, neo attaccante del Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Sono contento di essere arrivato qui. I compagni mi hanno subito fatto sentire uno di loro, aiutandomi in campo e fuori. Anche Prandelli è stato importante. Al Betis giocavo e segnavo, avevo un buon rapporto con tutti, ma l’ambiente non era più ideale. Quando c’è stata la possibilità di tornare in Italia, ho detto subito sì. Ora, poi, rispetto a quattro anni fa, capisco e parlo l’italiano. E poi il Genoa ha avuto molti attaccanti sudamericani, come Milito e Palacio. Anche questo mi ha spinto a venire qui, anche se non ho rimpianti. Nella vita le cose accadono perché il destino vuole che sia così".