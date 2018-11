Gerbo: "Amo il calore di Foggia. Sogno la Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle pagine di GianlucaDiMarzio.com Alberto Gerbo, centrocampista del Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima parte del campionato dei Satanelli: "Quando sono venuto qui mi sono reso conto della realtà solo vedendo lo stadio. Ci tenevo a conquistare la tifoseria perché è unica. Qui vivi emozioni diverse rispetto ad altre piazze. Di Foggia amo il calore della gente e la passione per il calcio che si percepisce anche per strada. Non è vero che è una brutta città, magari manca in qualcosina ma vicino ci sono dei posti meravigliosi che appena posso colgo l’occasione per visitare. La mia carriera è stata un po’ frenata da infortuni, qualche scelta sbagliata e occasioni perse. Vorrei raggiungere la Serie A e farlo con la maglia rossonera sarebbe una doppia gioia. Qui c’è un progetto importante, speriamo solo che venga costruito un centro sportivo perché è l’unico passo che manca per fare il salto di qualità”.